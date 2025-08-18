Tarde beneficente de joias com a designer radicada em Londres, Maria Frering Folha Vitória|Do R7 18/08/2025 - 00h17 (Atualizado em 18/08/2025 - 00h17 ) twitter

La belle Maria Frering, designer de joias radicada em Londres, em sua passagem pelo Rio, promoveu uma tarde de vendas de sua nova coleção na belíssima casa da socialite Regina Dantas, na Barra da Tijuca. A tarde foi em benefício da Ong “Os Indefesos”, que resgata e cuida de animais abandonados. Filha dos empresários Antonia e Guilherme Frering, ela é neta da famosíssima Carmen Mayrink Veiga, ícone da elegância brasileira. Com 1.80m de pura beleza, a deslumbrante Maria é igualmente talentosa. Entre as presenças, Ana Gerdau, Monica Clark, Norine Carnevalle, o jornalista Franklin Toscano e minha afilhada, a também jornalista Manoela Ferrari.

