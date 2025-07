Tati Machado reflete sobre processo de luto: ‘Preciso respeitar os meus sentimentos e o tempo’ Foto: Reprodução/Instagram/@tatiTati Machado compartilhou nova reflexão sobre o processo de luto após perder seu bebê na 33ª semana... Folha Vitória|Do R7 03/07/2025 - 13h36 (Atualizado em 03/07/2025 - 13h36 ) twitter

Folha Vitória

Foto: Reprodução/Instagram/@tatiTati Machado compartilhou nova reflexão sobre o processo de luto após perder seu bebê na 33ª semana de gestação, em maio. Na noite da última quarta-feira, 2, a apresentadora publicou uma mensagem nas redes sociais em que fala da dificuldade para voltar a sorrir. “Eu sempre fui uma pessoa de sorriso largo, vocês sabem. Sempre dei entrevistas e falei sobre meu pacto com a felicidade. Sempre procurei me resgatar para esse lugar da alegria, mesmo nos momentos difíceis. Agora não tem sido fácil esse resgate, o processo não é de uma hora para outra e eu preciso respeitar os meus sentimentos e o tempo”, escreveu Tati no Instagram.

Para saber mais sobre a reflexão de Tati Machado e seu processo de luto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

