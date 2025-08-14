Taylor Swift participa de podcast do namorado e “quebra” a internet; veja o que ela falou Foto: Reprodução/YoutubeCantora deu detalhes do lançamento do novo álbum e relembrou início de namoro com Travis Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 14/08/2025 - 12h58 ) twitter

Foto: Reprodução/Youtube A participação de Taylor Swift no podcast New Heights, dos irmão Travis e Jason Kelce, “quebrou” a internet nesta quarta-feira, 13. A cantora revelou, durante o programa, capa e músicas que estarão presentes em seu novo álbum, “The Life of a Showgirl”, bem como a data de lançamento – 3 de outubro. Ao longo do episódio, também falou sobre seu relacionamento com Travis e sua nova paixão pelo futebol americano.

Para mais detalhes sobre essa participação incrível e o novo álbum de Taylor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

