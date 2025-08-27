Técnica de enfermagem é agredida por paciente com medo de injeção em Vitória Foto: Reprodução/TV VitóriaA mulher chegou nervosa à unidade de saúde e, após as agressões, a Guarda Municipal foi acionada Folha Vitória|Do R7 27/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 27/08/2025 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/TV Vitória Uma técnica de enfermagem foi agredida por uma paciente que estava com medo de tomar uma medicação na veia na Unidade de Saúde da Família de Tabuazeiro, em Vitória, na tarde desta terça-feira (26).

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Grow a Garden códigos em agosto 2025: lista completa para resgatar no Roblox

Veja imagens de como ficou trecho da ciclopassarela da Grande São Pedro

Cachorra idosa com deficiência visual é resgatada em Vitória e busca tutor