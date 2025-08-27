Logo R7.com
Técnica de enfermagem é agredida por paciente com medo de injeção em Vitória

Foto: Reprodução/TV VitóriaA mulher chegou nervosa à unidade de saúde e, após as agressões, a Guarda Municipal foi acionada

Foto: Reprodução/TV Vitória Uma técnica de enfermagem foi agredida por uma paciente que estava com medo de tomar uma medicação na veia na Unidade de Saúde da Família de Tabuazeiro, em Vitória, na tarde desta terça-feira (26).

