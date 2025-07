Tecnologia: Luís Saba leva IA à prática clínica no Rede Saúde Crédito: Divulgação No Rede Saúde Summit, especialista mostra como a IA pode devolver ao médico mais tempo e humanidade no cuidado... Folha Vitória|Do R7 11/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 11/07/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Crédito: Divulgação Engenheiro de formação, mas com alma conectada à medicina, Luís Saba estará entre os nomes que participam do Rede Saúde Summit, no dia 24 de julho, em Vitória. Inquieto com a sobrecarga enfrentada por médicos, testemunhado por amigos e familiares, ele viu o potencial da inteligência artificial para devolver aos profissionais o tempo e a atenção ao que realmente importa: escutar ativamente o paciente. Foi assim que nasceu a Medhy, ferramenta que visa transformar a rotina clínica, com tecnologia pensada a partir de experimentos médicos reais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como a tecnologia está revolucionando a prática clínica!

Leia Mais em Folha Vitória:

Dreamhaven revela roadmap de conteúdo de Wildgate

Olheiro do tráfico é preso em flagrante durante operação em morros de Vitória

Lições da NBA e Celtics para o esporte brasileiro