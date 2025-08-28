Tempo ao ar livre ajuda a prevenir casos de miopia
Imagem: Freepik/ReproduçãoDoença atinge 7,6% de crianças e adolescentes brasileiros
A prática de atividades ao ar livre pode ajudar a prevenir o surgimento de casos de miopia ao longo dos primeiros anos de vida. O desafio, entretanto, é evitar que o hábito se perca com o avanço da urbanização e do uso precoce de telas na infância e com a consequente redução do tempo que crianças e adolescentes passam fora de casa.
Saiba mais sobre a importância do tempo ao ar livre e como ele pode impactar a saúde ocular no nosso parceiro Folha Vitória.
