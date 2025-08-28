Tempo ao ar livre ajuda a prevenir casos de miopia Imagem: Freepik/ReproduçãoDoença atinge 7,6% de crianças e adolescentes brasileiros Folha Vitória|Do R7 28/08/2025 - 13h39 (Atualizado em 28/08/2025 - 13h39 ) twitter

A prática de atividades ao ar livre pode ajudar a prevenir o surgimento de casos de miopia ao longo dos primeiros anos de vida. O desafio, entretanto, é evitar que o hábito se perca com o avanço da urbanização e do uso precoce de telas na infância e com a consequente redução do tempo que crianças e adolescentes passam fora de casa.

Saiba mais sobre a importância do tempo ao ar livre e como ele pode impactar a saúde ocular no nosso parceiro Folha Vitória.

