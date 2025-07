Tendências de ‘lifestyle’ no primeiro e badalado almoço do ‘Folha Social’ Folha Vitória|Do R7 23/07/2025 - 01h37 (Atualizado em 23/07/2025 - 01h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Pequenos prazeres Arte, vinho, ‘staycation’ e localismo foram temas debatidos pelos convidados para o primeiro painel do projeto Folha Social, que aconteceu ontem, no Wine Garden do Shopping Vitória. A maitre cavista, sommelière Marina Giuberti, a empresária e filantropa Mariana Buaiz, a galerista de arte Lara Brotas, o empresário Carlos Marianelli e a arquiteta Paula Rody foram os speakers. A ideia é elevar o colunismo social do Folha Vitória ao patamar de multiplataforma, conectando um público exigente com marcas que prezam pela excelência.

Para mais detalhes sobre este evento exclusivo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Uma avant-prémière do Folha Social com charme, tendências e elegância

Feira da Cooabriel começa nesta quinta com 10% de ampliação na estrutura e expectativa de movimentação de negócios

Nova lei amplia acesso à gratuidade no Transcol