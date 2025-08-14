Tendências, decoração e design em noitinha bem italiana A eleição de 2022 foi um marco na história política do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT), venceu... Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 14/08/2025 - 00h37 ) twitter

HELIO DÓREA | Coluna social Folha Vitória

Uma confraternização e tanto aconteceu mais uma vez o reduto de Simone e Daniel Barzilai, na Enseada, a Florense Vitória, reunindo uma turma do nosso mundo décor em noitinha bem italiana. Entre os presentes estavam Cyane Zoboli, Ximene Vilar, Maria Tereza Nader, Carol Del Piero, Nicolas Justi, Marcela Grasselli, Kassio Fontoura e por aí. Todo mundo papeando e degustando as delícias, com aquela pitada de charme e descontração. O encontro teve como ponto alto o anúncio de uma viagem prêmio para a próxima Feira de Milão, na Itália.

