Terceira Ponte vai ser interditada no domingo para pedalaço Foto: Divulgação/MPESA interdição é parcial e acontece por três horas na manhã deste domingo (25); veja horários e como fica o trânsito... Folha Vitória|Do R7 22/05/2025 - 16h57 (Atualizado em 22/05/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O trânsito na Terceira Ponte será parcialmente interditado para a realização do Pedalaço Pela Paz no próximo domingo (25), das 7h às 10h. As faixas da direita em ambos os sentidos serão reservadas para os ciclistas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

ES cria mais de 1,8 mil empregos formais em março

Serra abre vagas em cursos gratuitos para mulheres; veja quais

Neymar fará react de jogo da NBA horas após primeira convocação de Ancelotti na seleção