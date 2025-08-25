Termina o casamento de Maria Bethânia e Gilda Midani após oito anos, diz jornal Foto: Tom Zé / AgNewsO casamento de oito anos de Maria Bethânia, 79, com Gilda Midani, 65, chegou ao fim. A informação é do jornal... Folha Vitória|Do R7 25/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h59 ) twitter

Folha Vitória

Foto: Tom Zé / AgNewsO casamento de oito anos de Maria Bethânia, 79, com Gilda Midani, 65, chegou ao fim. A informação é do jornal Extra. Sempre discretas, a cantora e a estilista estavam juntas desde 2017, mas o relacionamento só ganhou a atenção do grande público em 2022, depois que o casal apareceu se beijando em um vídeo de uma celebração familiar na Bahia.

