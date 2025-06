Terraria chega a Palworld com armas, chefes e novas ilhas Palworld recebe update com conteúdo de Terraria, incluindo chefes, armas, armaduras, novas ilhas, servidores dedicados e aumento de... Folha Vitória|Do R7 26/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 26/06/2025 - 16h17 ) twitter

O crossover entre Palworld e Terraria já está disponível. Com o novo update Tides of Terraria, a desenvolvedora Pocket Pair adicionou diversos conteúdos inspirados no universo do clássico da Re-Logic, incluindo armas temáticas, ilhas inéditas e até um novo chefe de raid.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre as novidades e como aproveitar ao máximo essa atualização!

