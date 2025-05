Terremoto de magnitude 7,4 atinge Argentina e Chile Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Argentina e o Chile nesta sexta-feira (2) informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.... Folha Vitória|Do R7 02/05/2025 - 14h22 (Atualizado em 02/05/2025 - 14h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu a Argentina e o Chile nesta sexta-feira (2) informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos. As autoridades chilenas citaram a possibilidade de tsunami e emitiram um alerta de deslocamento para a população na região costeira do Estreito de Magalhães, extremo sul do país. Também foi solicitado que as pessoas deixassem todas as áreas de praia no território antártico chileno. O Serviço Geológico dos EUA afirmou que o epicentro do terremoto foi sob o oceano, 219 quilômetros ao sul da cidade argentina de Ushuaia. Para mais detalhes sobre este evento e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória. Leia Mais em Folha Vitória: Seleção brasileira de beach soccer estreia com vitória na Copa do Mundo

Teatro cego apresenta peça no escuro para crianças da Grande Vitória

Jovem é assassinado a tiros em campo de futebol no ES