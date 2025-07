Terremoto de magnitude 8,8 provoca tsunami na Rússia, Japão e Havaí Foto: Reprodução/Redes sociais O terremoto foi registrado no mar, a cerca de 100 km da Península de Kamtchatka Folha Vitória|Do R7 30/07/2025 - 08h57 (Atualizado em 30/07/2025 - 08h57 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes sociais Um terremoto de magnitude 8,8 atingiu a península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, na noite desta terça-feira (29) (horário de Brasília, manhã de quarta-feira em Moscou), gerando um tsunami que atingiu o território russo, o Japão e o Havaí com ondas de 3 a 4 metros. É o mais forte no mundo desde o de 2011, que causou o desastre nuclear de Fukushima.

