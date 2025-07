Tetra Pak usa IA em campanha para promover tecnologia “não-artificial” Por trás de cada caixinha da Tetra Pak, existe uma tecnologia avançada que protege o alimento, mantendo seu sabor, frescor e valor... Folha Vitória|Do R7 15/07/2025 - 23h57 (Atualizado em 15/07/2025 - 23h57 ) twitter

Por trás de cada caixinha da Tetra Pak, existe uma tecnologia avançada que protege o alimento, mantendo seu sabor, frescor e valor nutricional para o consumidor. Por meio do uso da inteligência artificial, a nova campanha da marca, que será veiculada nas regiões Sul e Sudeste do país, cria uma brincadeira com o contraponto entre o que é real e o que é artificial para, de forma divertida, reforçar que, com a tecnologia das caixinhas da Tetra Pak, o suco não necessita de conservantes e tem seus nutrientes preservados por longos períodos na infraestrutura, sem a necessidade de refrigeração antes da abertura.

Para saber mais sobre essa inovadora campanha da Tetra Pak, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

