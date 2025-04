The Duskbloods é anunciado como exclusivo de Nintendo Switch 2 FromSoftware anuncia The Duskbloods, jogo sombrio PvPvE exclusivo de Nintendo Switch 2. Produzido por Hidetaka Miyazaki, título mistura... Folha Vitória|Do R7 02/04/2025 - 13h47 (Atualizado em 02/04/2025 - 13h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

FromSoftware anuncia The Duskbloods, jogo sombrio PvPvE exclusivo de Nintendo Switch 2. Produzido por Hidetaka Miyazaki, título mistura Bloodborne e Elden Ring com lançamento

Novo jogo da FromSoftware mistura ação PvPvE com estética gótica e steampunk

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre The Duskbloods!

Leia Mais em Folha Vitória:

Mercado da Capixaba tem shows e festa em homenagem a sambistas no domingo

Nintendo Switch 2 ganha data de lançamento global e preço oficial

Bolão de Vila Velha fatura prêmio na Mega-Sena