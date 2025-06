The Elder Scrolls Online: Seasons of the Worm Cult agora no PC The Elder Scrolls Online traz Seasons of the Worm Cult e Atualização 46, com novas customizações e melhorias para os jogadores. Folha Vitória|Do R7 02/06/2025 - 15h57 (Atualizado em 02/06/2025 - 15h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

The Elder Scrolls Online: Seasons of the Worm Cult, Parte 1, e a Atualização 46 gratuita para o jogo base já estão disponíveis para PC e Mac. Em Seasons of the Worm Cult, Parte 1 — uma continuação da história que começou no jogo base de ESO há 10 anos — os jogadores se aventuram na ilha de Solstice para desvendar os planos do ressurgente Worm Cult.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Folha Vitória:

Cidades da Grande Vitória recebem kits para combater a violência contra a mulher

Belo revisita sucessos da carreira em show inédito no ES

Carro pega fogo em Jardim da Penha; veja vídeo