The New York Times destaca “Ainda Estou Aqui” em lista de melhores filmes

Ainda Estou Aqui aparece ao lado de filmes como "Pecadores", "Blackbag" e a animação "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl" (Foto: Alile Dara Onawale/ Sony Pictures) O longa Ainda Estou Aqui integra a lista de “Melhores filmes de 2025, até agora” do jornal americano The New York Times. A lista foi publicada na última sexta-feira, dia 23.

