The Precinct, jogo policial sandbox de ação noir, chegou para PC e consoles

A Kwalee, publicadora líder de jogos do Reino Unido, e o estúdio britânico Fallen Tree Games têm o orgulho de anunciar que The Precinct, o jogo sandbox de ação neon-noir, já está disponível para PC via Steam e Epic Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Os jogadores podem mergulhar no mundo sombrio de The Precinct hoje mesmo em todas as plataformas. Confira o trailer de lançamento, mesclando cenas de ação intensas e gameplay com perseguições em alta velocidade, tiroteios e assaltos a banco, além de multas, busca e apreensão de criminosos, todo tipo de justiça sendo feita na cidade de Averno:

Saiba mais sobre essa nova experiência de jogo acessando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

