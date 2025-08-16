Logo R7.com
Thor: american bully de 1 ano está disponível para adoção

Folha Vitória|Do R7

Thor em busca de um tutor. (Foto: arquivo pessoal) Fernanda, moradora de Feu Rosa, na Serra, procura um novo lar para Thor, um cachorro da raça american bully, com cerca de um ano de idade.

