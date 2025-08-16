Thor: american bully de 1 ano está disponível para adoção
Thor em busca de um tutor. (Foto: arquivo pessoal)Thor é dócil, brincalhão, de porte grande e aprende rápido, características que podem...
Thor em busca de um tutor. (Foto: arquivo pessoal) Fernanda, moradora de Feu Rosa, na Serra, procura um novo lar para Thor, um cachorro da raça american bully, com cerca de um ano de idade.
Thor em busca de um tutor. (Foto: arquivo pessoal) Fernanda, moradora de Feu Rosa, na Serra, procura um novo lar para Thor, um cachorro da raça american bully, com cerca de um ano de idade.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre como adotar o Thor!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre como adotar o Thor!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: