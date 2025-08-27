Logo R7.com
Tio é morto a tiros ao buscar sobrinho em Nova Bethânia, em Viana

Foto: Montagem/ Folha Vitória Álvaro Brito Belizario, de 33 anos, foi atacado por dois homens que estavam em um terreno

Folha Vitória|Do R7

Foto: Montagem/ Folha Vitória Um homem, de 33 anos, foi morto a tiros ao ir buscar o sobrinho, juntamente com o irmão, no bairro Nova Bethânia, em Viana. O caso foi registrado na noite desta terça-feira (26) e vitimou Álvaro Brito Belizario.

