Tio é morto a tiros ao buscar sobrinho em Nova Bethânia, em Viana
Foto: Montagem/ Folha Vitória Álvaro Brito Belizario, de 33 anos, foi atacado por dois homens que estavam em um terreno
Foto: Montagem/ Folha Vitória Um homem, de 33 anos, foi morto a tiros ao ir buscar o sobrinho, juntamente com o irmão, no bairro Nova Bethânia, em Viana. O caso foi registrado na noite desta terça-feira (26) e vitimou Álvaro Brito Belizario.
Foto: Montagem/ Folha Vitória Um homem, de 33 anos, foi morto a tiros ao ir buscar o sobrinho, juntamente com o irmão, no bairro Nova Bethânia, em Viana. O caso foi registrado na noite desta terça-feira (26) e vitimou Álvaro Brito Belizario.
Saiba mais sobre este trágico incidente consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Saiba mais sobre este trágico incidente consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: