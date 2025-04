TIPZ e ECOVIAS 101 lançam campanha de segurança para os feriados de abril, com foco em direção consciente A agência TIPZ assina a nova campanha de conscientização da ECOVIAS 101, entrega do Grupo Ecorodovias, que entra no ar neste mês de... Folha Vitória|Do R7 22/04/2025 - 23h45 (Atualizado em 22/04/2025 - 23h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A agência TIPZ assina a nova campanha de conscientização da ECOVIAS 101, entrega do Grupo Ecorodovias, que entra no ar neste mês de abril com foco na segurança viária durante os feriados locais e nacionais. A iniciativa reforça a continuidade de um trabalho estratégico de comunicação que tem gerado resultados positivos na rodovia, contribuindo para a redução de acidentes por meio de ações de conscientização e incentivo a comportamentos mais seguros por parte dos motoristas. Com o conceito “Quem curte a viagem, encurta o caminho”, a campanha ganha nova roupagem para os feriados, utilizando como inspiração os elementos mais icônicos das estradas: as placas de trânsito. O objetivo é simples e direto — reforçar que não é a velocidade que encurta a distância, mas sim o prazer de aproveitar o caminho com leveza e atenção.

Para saber mais sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Paciente de câncer no ES recupera as sobrancelhas e a autoestima

Morte de Papa Francisco pode indicar o fim dos tempos? Saiba o que a escatologia diz

Resumo de notícias desta terça-feira, dia 22 de abril de 2025