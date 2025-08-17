Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Tiroteio em clube de Nova York deixa três mortos; suspeita é de briga de gangues

Polícia de Nova York atende ocorrência após tiroteio em restaurante durante a madrugada/Foto: Reprodução NYPD/Google Street ViewDisparos...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Polícia de Nova York atende ocorrência após tiroteio em restaurante durante a madrugada/Foto: Reprodução NYPD/Google Street View
Três pessoas morreram e nove ficaram feridas após um tiroteio em um clube noturno conhecido como “Taste of the City”, no distrito do Brooklyn na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, na madrugada deste domingo (17).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse trágico incidente.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.