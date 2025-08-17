Tiroteio em clube de Nova York deixa três mortos; suspeita é de briga de gangues Polícia de Nova York atende ocorrência após tiroteio em restaurante durante a madrugada/Foto: Reprodução NYPD/Google Street ViewDisparos... Folha Vitória|Do R7 17/08/2025 - 17h58 (Atualizado em 17/08/2025 - 17h58 ) twitter

Polícia de Nova York atende ocorrência após tiroteio em restaurante durante a madrugada/Foto: Reprodução NYPD/Google Street View

Três pessoas morreram e nove ficaram feridas após um tiroteio em um clube noturno conhecido como “Taste of the City”, no distrito do Brooklyn na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, na madrugada deste domingo (17).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse trágico incidente.

