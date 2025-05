Tiroteio próximo ao CT do Vasco interrompe gravação com Philippe Coutinho Philippe Coutinho no treino do Vasco no CT (Foto: Matheus Lima/Vasco)Tiroteio interrompe gravação com jogadores em treino do Vasco... Folha Vitória|Do R7 22/05/2025 - 16h16 (Atualizado em 22/05/2025 - 16h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Philippe Coutinho no treino do Vasco no CT (Foto: Matheus Lima/Vasco) O início de um tiroteio na região da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, interrompeu filmagens do Media Day do Vasco, nesta quarta-feira (22). O meia Philippe Coutinho, o atacante Nuno Moreira e o goleiro Léo Jardim davam entrevistas quando os barulhos começaram.

Para mais detalhes sobre este incidente e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Bebê de 1 ano morre afogado em balde dentro de casa em Pernambuco

Hugo Calderano arrasa nigeriano, avança às quartas do Mundial e pode ter revanche olímpica

Policial de folga reage à ameaça e suspeito morre em Anchieta