Tom Cruise descarta planos de aposentadoria: ‘Nunca vou parar’ Foto: Reprodução / Instagram Tom CruiseTom Cruise descartou planos de aposentadoria. O ator, que tem 62 anos de idade, acaba de lançar... Folha Vitória|Do R7 19/05/2025 - 23h15 (Atualizado em 19/05/2025 - 23h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução / Instagram Tom Cruise Tom Cruise descartou planos de aposentadoria. O ator, que tem 62 anos de idade, acaba de lançar no Festival de Cannes o oitavo filme de Missão: Impossível, saga que começou nos anos 1990. “Eu disse que faria filmes até os 80 anos; na verdade, vou fazê-lo até os 100”, disse ao The Hollywood Reporter. Ele mencionou uma entrevista dada ao The Sydney Morning Herald em 2023, quando disse que se inspirava em Harrison Ford, que segue atuando com 82 anos. “Nunca vou parar. Nunca vou parar de fazer ação, nunca vou parar de fazer drama, filmes de comédia, estou animado”, completou. Missão: Impossível – O Acerto Final chega aos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira, 22, e deve marcar o fim desta encarnação do título e das aventuras de Ethan Hunt, agente vivido desde 1996 por Cruise.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Folha Vitória:

Pai acusado de matar a filha a facadas em Vitória é condenado a 11 anos de prisão

Fachada histórica do Ginásio Jones dos Santos Neves não será restaurada

Destroços: madeira e aço do Ginásio Jones dos Santos Neves vão ficar em exposição