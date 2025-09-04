Logo R7.com
“Toque de recolher do amor”: condomínio proíbe sexo após as 22h

Foto: Reprodução/Freepik – @ijeabA decisão ocorreu após 18 moradores reclamarem de perturbações por gemidos, batidas de móveis e conversas...

Folha Vitória|Do R7

Um condomínio na cidade se São José, região Metropolitana de Florianópolis, em Santa Catarina, se tornou alvo de uma polêmica nas redes sociais após ser determinado que os moradores estão proibidos de fazer sexo após as 22h.

