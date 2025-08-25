Logo R7.com
Torta de morango com leite Ninho e calda: como fazer a sobremesa irresistível para qualquer ocasião

Torta de Morango. Foto: Roberta SalgueiroExperimente a combinação dos ingredientes simples da torta: biscoito, brigadeiro, morangos...

Folha Vitória|Do R7

Torta de Morango. Foto: Roberta Salgueiro
Se você busca uma sobremesa elegante, saborosa e que arranque elogios, a Torta de Morango com Leite Ninho e Calda de Açúcar Crocante é a escolha perfeita. Com uma base crocante de biscoito maisena, um recheio cremoso de brigadeiro branco e chantininho, além da finalização com morangos frescos e uma calda caramelizada no ponto certo, essa receita conquista tanto pelo sabor quanto pela apresentação.

