Tour no Masp e desfile de fashionistas usando grife capixaba

ANDREA PENA | Coluna social Folha Vitória

Débora Leal elegeu o novo predio do Masp, em São Paulo, para receber clientes, parceiras e amigas da Manolita em torno de uma visita guiada com a curadora de Arte Carolina Lauriano. Visitaram as exposições “Renoir” e “Geometrias”, ambas da série “Cinco Ensaios sobre o Masp”. Logo após, seguiram para almoço no restaurante A Baianeira, de Manu ferraz, eleita a melhor chef da America Latina. As convidadas fizeram questão de caprichar nas produções e arrematar com shoes da marca, claro. Confira os cliques.

