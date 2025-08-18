Logo R7.com
Towa and The Guardians of the Sacred Tree ganha demo

Assista ao novo trailer e descubra o verdadeiro significado da amizade enquanto Bampuku e Mutsumi mostram os sacrifícios necessários...

Folha Vitória

Folha Vitória

A Bandai Namco Entertainment America Inc. convida os jogadores a experienciarem em primeira mão o memorável mundo e personagens do roguelite 2D com câmera isométrica, Towa and the Guardians of the Sacred Tree. Com uma demo gratuita já disponível, trilhe os primeiros passos dessa jornada em um mundo vibrante e estiloso, jogando o capítulo prólogo com quatro dos oito Guardiões jogáveis.

