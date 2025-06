Towa and the Guardians of the Sacred Tree recebe trailer de Prólogo Conheça mais sobre a história do jogo Folha Vitória|Do R7 24/06/2025 - 13h17 (Atualizado em 24/06/2025 - 13h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A Bandai Namco revelou hoje um novo trailer de Towa and the Guardians of the Sacred Tree, trazendo novos detalhes sobre a história e seu prólogo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Folha Vitória:

Violinista faz apresentação para amigo internado em hospital de Vitória

A responsabilidade individual como condição essencial da liderança

Alunos de projeto social no ES ganham medalhas no Brasileiro de Jiu-jitsu