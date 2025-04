Trabalhador segue em estado grave após incêndio em plataforma O coordenador do Sindipetro-NE, Sérgio Borges Cordeiro, disse que o último boletim médico indicou que todos estão fora de perigo. Foto... Folha Vitória|Do R7 22/04/2025 - 16h48 (Atualizado em 22/04/2025 - 16h48 ) twitter

O coordenador do Sindipetro-NE, Sérgio Borges Cordeiro, disse que o último boletim médico indicou que todos estão fora de perigo. Foto: Divulgação/Sindipetro-NF O Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF) informou nesta terça-feira (22) que dez pessoas ainda estão feridas, em razão do incêndio que atingiu a plataforma PCH-1 (Cherne 1), na Bacia de Campos.

Para mais detalhes sobre este incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

