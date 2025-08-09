Tragédia da Voepass completa um ano; o que se sabe até agora sobre queda de avião?
Há exatamente um ano, o Brasil testemunhava o pior acidente aéreo do país em quase duas décadas. Em 9 de agosto de 2024, a queda de um avião da Voepass resultou na morte de 62 pessoas, e, até hoje, não há definição sobre os responsáveis pela tragédia. O relatório do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) segue pendente, sem previsão de entrega.
Para saber mais sobre os desdobramentos dessa tragédia e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
