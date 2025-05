Trailer de história de SHINOBI: Art of Vengeance é revelado Hoje (27), a SEGA revelou novos detalhes da história de seu próximo jogo de ação e plataforma em 2D, SHINOBI: Art of Vengeance™. Com... Folha Vitória|Do R7 27/05/2025 - 16h57 (Atualizado em 27/05/2025 - 16h57 ) twitter

Hoje (27), a SEGA revelou novos detalhes da história de seu próximo jogo de ação e plataforma em 2D, SHINOBI: Art of Vengeance™. Com uma belíssima direção de arte assinada pela equipe da Lizardcube, o novo trailer de história apresenta a premissa do game e alguns personagens misteriosos, preparando o terreno para a jornada de vingança do mestre ninja Joe Musashi. Assista ao trailer de história abaixo:

Para mais informações e detalhes sobre o jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

