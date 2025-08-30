Transcol amplia conexões e passageiros poderão trocar de ônibus em pagar passagem
Foto: Ceturb/ESMedida permite que passageiros utilizem até 14 novas conexões sem custo adicional
Passageiros do Transcol terão novas opções para trocar de ônibus fora dos terminais sem pagar uma nova passagem. A integração temporal foi ampliada para as linhas 804 (Centro Industrial / T. Laranjeiras) e 553 (T. Carapina / T. Jardim América via Av. Marechal Campos).
