Transcol amplia conexões e passageiros poderão trocar de ônibus em pagar passagem Foto: Ceturb/ESMedida permite que passageiros utilizem até 14 novas conexões sem custo adicional Folha Vitória|Do R7 30/08/2025 - 09h57 (Atualizado em 30/08/2025 - 09h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Ceturb/ES Passageiros do Transcol terão novas opções para trocar de ônibus fora dos terminais sem pagar uma nova passagem. A integração temporal foi ampliada para as linhas 804 (Centro Industrial / T. Laranjeiras) e 553 (T. Carapina / T. Jardim América via Av. Marechal Campos).





Saiba mais sobre as novas opções de integração e como isso pode facilitar sua viagem consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Agosto Laranja: um alerta necessário para a esclerose múltipla

Suspeitos de matar jovem a pauladas em Rio Bananal são presos

TCU manda cineasta do ES e empresa devolver R$ 1,6 milhão por filme não concluído