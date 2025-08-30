Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Transcol amplia conexões e passageiros poderão trocar de ônibus em pagar passagem

Foto: Ceturb/ESMedida permite que passageiros utilizem até 14 novas conexões sem custo adicional

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Ceturb/ES Passageiros do Transcol terão novas opções para trocar de ônibus fora dos terminais sem pagar uma nova passagem. A integração temporal foi ampliada para as linhas 804 (Centro Industrial / T. Laranjeiras) e 553 (T. Carapina / T. Jardim América via Av. Marechal Campos).


Saiba mais sobre as novas opções de integração e como isso pode facilitar sua viagem consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.