Transcol e aquaviário terão horários especiais para a Festa da Penha Foto: Ceturb-ESO reforço no serviço noturno e barcas com horários ampliados vão facilitar o deslocamento dos fiéis entre os dias 26... Folha Vitória|Do R7 23/04/2025 - 21h06 (Atualizado em 23/04/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Ceturb-ES O Sistema Transcol e Aquaviário terão uma operação especial para atender os fiéis durante a Festa da Penha no sábado (26), domingo (27) e no feriado de segunda-feira (28). A ação prevê linhas exclusivas de ônibus, reforço no serviço noturno e ampliação dos horários do sistema aquaviário.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Entenda a doença que causou a morte da miss Nabila Furtado

Resumo de notícias desta quarta-feira, dia 23 de abril de 2025

Motorista acusado de atropelar e matar idoso em Iúna é denunciado por 5 crimes