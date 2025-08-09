Trânsito em avenidas de Vitória terá alteração para corrida na noite de hoje
Foto: CanvaInterdições acontecem a partir de 20h em faixas da Beira-Mar, entre a Enseada do Suá e Bento Ferreira
Na noite deste sábado (9), Vitória receberá mais uma etapa do “Circuito da Lua”. Cerca de 800 corredores passarão por importantes avenidas da Capital capixaba.
