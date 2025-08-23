Trânsito em Novo Horizonte: obras para novo binário na Serra são autorizadas Foto: Divulgação/PMS Obras do binário de Novo Horizonte incluem recapeamento, reorganização do trânsito e nova sinalização para melhorar... Folha Vitória|Do R7 23/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 23/08/2025 - 19h18 ) twitter

A Prefeitura da Serra, em parceria com o governo do Estado, assinou na sexta-feira (22) a ordem de serviço para as obras do binário de Novo Horizonte.

