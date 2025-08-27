Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Trânsito em Vitória vai ter alterações para maratona neste sábado e domingo

Foto: Divulgação/SesportInterdições vão afetar Enseada do Suá, Bento Ferreira, Centro e Camburi. Largada e chegada serão na Praça do...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Divulgação/Sesport Neste sábado (30) e domingo (31), atletas profissionais e amadores vão disputar a Maratona de Vitória e, em função da prova, o trânsito da Capital passará por algumas alterações.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as mudanças no trânsito!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.