Trânsito na Serafim Derenzi será interrompido para obra urgente da Cesan Foto: CanvaA interdição ocorre nas proximidades do Campo do Lolão, na altura do bairro São Cristóvão, por solicitação da Cesan

