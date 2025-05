Trecho da Rodovia do Sol terá mão única até o fim do ano, diz prefeito Anúncio foi realizado durante as comemorações do aniversário de 490 anos de Vila Velha Folha Vitória|Do R7 23/05/2025 - 09h56 (Atualizado em 23/05/2025 - 09h56 ) twitter

As obras para transformar parte da Rodovia do Sol, em Vila Velha, em uma via de mão única devem sair do papel e serem concluídas ainda este ano. O trecho tem cerca de 10 quilômetros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre o trânsito na região!

