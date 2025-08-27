Logo R7.com
Três adolescentes são detidos após furto na Pestalozzi de Santa Teresa

Foto: Polícia Civil/ Divulgação Um dos menores, de 17 anos, confessou a participação no arrombamento e a polícia encontrou na casa...

Folha Vitória

Folha Vitória

Folha Vitória

A Polícia Civil apreendeu três adolescentes, com idades de 17 e 16 anos, suspeitos de envolvimento em um furto na Associação Pestalozzi do município de Santa Teresa, no bairro Vila Nova. O crime foi registrado na madrugada desta terça-feira (26).

