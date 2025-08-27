Três adolescentes são detidos após furto na Pestalozzi de Santa Teresa
Foto: Polícia Civil/ Divulgação Um dos menores, de 17 anos, confessou a participação no arrombamento e a polícia encontrou na casa...
A Polícia Civil apreendeu três adolescentes, com idades de 17 e 16 anos, suspeitos de envolvimento em um furto na Associação Pestalozzi do município de Santa Teresa, no bairro Vila Nova. O crime foi registrado na madrugada desta terça-feira (26).
