Três adolescentes são detidos após furto na Pestalozzi de Santa Teresa Foto: Polícia Civil/ Divulgação Um dos menores, de 17 anos, confessou a participação no arrombamento e a polícia encontrou na casa... Folha Vitória|Do R7 27/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 12h38 ) twitter

A Polícia Civil apreendeu três adolescentes, com idades de 17 e 16 anos, suspeitos de envolvimento em um furto na Associação Pestalozzi do município de Santa Teresa, no bairro Vila Nova. O crime foi registrado na madrugada desta terça-feira (26).

