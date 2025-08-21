Trio do Rio de Janeiro é preso por golpe da cesta básica em Vitória
Foto: Agência BrasilDois homens e uma mulher foram presos em flagrante por tentativa de estelionato e organização criminosa
Foto: Agência Brasil Dois homens, de 44 e 45 anos, e uma mulher, de 42 anos, foram presos por tentativa de estelionato e organização criminosa no Bairro da Penha, em Vitória. O grupo é do Rio de Janeiro e aplicava o “golpe da cesta básica“.
Saiba mais sobre essa prisão e os detalhes do golpe consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
