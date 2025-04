TRT-2 abre concurso público com salário de até R$ 14,8 mil Foto: Divulgação/TRT-2Inscrições começam em 24 de abril e provas estão previstas para agosto Folha Vitória|Do R7 15/04/2025 - 13h07 (Atualizado em 15/04/2025 - 13h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Divulgação/TRT-2

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), com sede em São Paulo, publicou nesta segunda-feira (14) o edital nº 1/2025 com as regras do novo concurso público para preencher vagas de cargos efetivos e de formação de cadastro reserva.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as oportunidades!

Leia Mais em Folha Vitória:

Primeiras imagens de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered vazam na web

Como fazer mudas do gerânio-da-Índia e ter uma colheita de flores incrível

Como salvar o lírio-da-paz quando ele para de florescer