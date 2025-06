Tudo igual entre Cruz Azul e Imperatriz do Forte na Copa Vitória das Comunidades Cruz Azul e Imperatriz do Forte estrearam com empate na competição (Foto: Thiago Soares/Folha Vitória)Cruz Azul e Imperatriz do Forte... Folha Vitória|Do R7 26/06/2025 - 23h56 (Atualizado em 26/06/2025 - 23h56 ) twitter

Cruz Azul e Imperatriz do Forte estrearam na Copa Vitória das Comunidades de 2025 com um empate em 1 a 1. O jogo foi disputado na noite desta quinta-feira (26), no campo do Lolão, em Vitória, pela primeira rodada do Grupo A.

