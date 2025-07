Tudo que aprendi sobre cacau com o maior festival de chocolate da América Latina Durante o Chocolat Festival Bahia, visitei fazendas cacaueiras de Ilhéus (Foto: Wellinson Tibúrcio)O Folha Vitória foi até Ilhéus a... Folha Vitória|Do R7 23/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Durante o Chocolat Festival Bahia, visitei fazendas cacaueiras de Ilhéus (Foto: Wellinson Tibúrcio) Pensou em Ilhéus, pensou em praia, Jorge Amado e chocolate (mesmo que não seja nesta ordem). A cidade no sul da Bahia já foi o segundo maior produtor de cacau do mundo e esconde o tesouro do chocolate perfeito — pode pôr o adjetivo na minha conta. Mas, correndo o risco de me deixar levar pela água do Rio do Engenho, é difícil dizer que alguém já comeu chocolate de verdade até provar o primeiro pedaço produzido na Princesinha do Sul.

Para saber mais sobre essa deliciosa experiência e tudo que aprendi, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Veja fotos da 2ª rodada do Grupo D da Copa Vitória das Comunidades

Prédio em Vila Velha balança mesmo? Vídeo impressiona; saiba o que aconteceu

Trio do RJ é preso após furtar roupas em shopping de Vila Velha