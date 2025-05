Turista portuguesa foi estuprada, agredida e assaltada no Morro do Moreno Foto: Polícia Civil/Folha VitóriaO suspeito do crime foi preso em Cariacica e a polícia detalhou que a vítima passeava com o namorado... Folha Vitória|Do R7 27/05/2025 - 14h57 (Atualizado em 27/05/2025 - 14h57 ) twitter

Foto: Polícia Civil/Folha Vitória Uma turista portuguesa, de 26 anos, foi vítima de diversos crimes bárbaros enquanto estava passeando no Morro do Moreno, em Vila Velha. Um homem, de 22 anos, a puxou para uma região deserta, ameaçando a vítima com faca, e praticou estupro, agressão e roubo contra a mulher.

