Uece analisa uso do canabidiol no tratamento do TEA

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) concluiu uma pesquisa financiada pelo Ministério da Saúde, por meio do CNPq e do Decit/SECTICS/MS, que analisou evidências científicas sobre o uso do canabidiol (CBD) como tratamento para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Para saber mais sobre os resultados e implicações deste estudo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

