Últimos dias para conhecer mais de 100 esculturas encantadas em Vila Velha Exposição ficará disponível até domingo (17) (Foto: Claraboia Imagem)Exposição "Quem Tem Medo do Bicho Pau?" pode ser visitada gratuitamente... Folha Vitória|Do R7 13/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 14h58 )

Os capixabas tem até domingo (17) para conferir de perto a exposição “Quem Tem Medo do Bicho Pau?”, em cartaz no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. A mostra apresenta mais de 100 esculturas do artista popular Hiorlando, natural de Água Doce do Maranhão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e não perca essa oportunidade única!

