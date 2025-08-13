Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Últimos dias para conhecer mais de 100 esculturas encantadas em Vila Velha

Exposição ficará disponível até domingo (17) (Foto: Claraboia Imagem)Exposição "Quem Tem Medo do Bicho Pau?" pode ser visitada gratuitamente...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Os capixabas tem até domingo (17) para conferir de perto a exposição “Quem Tem Medo do Bicho Pau?”, em cartaz no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. A mostra apresenta mais de 100 esculturas do artista popular Hiorlando, natural de Água Doce do Maranhão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e não perca essa oportunidade única!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.