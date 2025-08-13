Últimos dias para conhecer mais de 100 esculturas encantadas em Vila Velha
Exposição ficará disponível até domingo (17) (Foto: Claraboia Imagem)Exposição "Quem Tem Medo do Bicho Pau?" pode ser visitada gratuitamente...
Os capixabas tem até domingo (17) para conferir de perto a exposição “Quem Tem Medo do Bicho Pau?”, em cartaz no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. A mostra apresenta mais de 100 esculturas do artista popular Hiorlando, natural de Água Doce do Maranhão.
