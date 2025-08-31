Um ano após atropelamento, mãe de Laura Beatriz ainda sofre com sequelas Reprodução/Videomonitoramento/Arquivo PessoalAs duas foram atropeladas enquanto atravessavam na faixa de pedestres, assim que saíram... Folha Vitória|Do R7 31/08/2025 - 11h37 (Atualizado em 31/08/2025 - 11h37 ) twitter

Folha Vitória

Pouco mais de um ano após o atropelamento que tirou a vida da pequena Laura Beatriz, de apenas 5 anos, a mãe dela, Maura Núbia Borges da Vitória, ainda lida com sequelas físicas e emocionais da tragédia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e entenda todos os detalhes dessa história comovente.

