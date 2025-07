Um breve histórico do movimento por direitos de pessoas com deficiência Pessoa com deficiência no ambiente de trabalho - Crédito: FreepikConheça a história do movimento pelos direitos de pessoas com deficiência... Folha Vitória|Do R7 22/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 22/07/2025 - 00h37 ) twitter

Pessoa com deficiência no ambiente de trabalho - Crédito: Freepik O movimento por direitos das pessoas com deficiência começou a se estruturar no cenário internacional a partir da segunda metade do século XX, impulsionado por mudanças sociais, políticas e demográficas. Um dos fatores determinantes foi o aumento expressivo no número de pessoas com deficiência física após a Segunda Guerra Mundial. Milhares de soldados retornaram aos seus países com amputações e lesões permanentes, o que forçou governos e sociedades a repensarem o papel dessas pessoas e a necessidade de sua reintegração à vida civil.

