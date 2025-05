Uma confraternização e tanto para comemorar o Dia das Mães Folha Vitória|Do R7 13/05/2025 - 01h25 (Atualizado em 13/05/2025 - 01h25 ) twitter

Everton Nunes

A Escola Americana de Vitória promoveu um encontro muito especial, manhã do sábado (10), em comemoração ao Dia das Mães. Além de apresentações das turmas da Educação Infantil, todas as mamães da EAV foram convidadas a vivenciar momentos leves e divertidos ao lado dos filhos. Com a parceria de algumas mães da comunidade escolar, foram realizadas oficinas criativas: pintura em aquarela ministrada por Karol Tristão, oficina de culinária com Carol Neves e pintura em vidro por Patyl Chieppe.

